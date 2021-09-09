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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين

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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين
حثّت المجتمع الدولي على أن يتّخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة بطائرتين دون طيار مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفّ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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