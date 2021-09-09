منافسة ضارية بين نخبة الحيل والزمول

★ ★ ★ ★ ★

في سابع أيام نهائي مهرجان ولي العهد للهجن 3

شهدت منافسات اليوم السابع من المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، منافسة ضارية وقوية بين نخبة الحيل والزمول المشاركة في الـ22 شوطًا التي أقيمت اليوم الخميس؛ حيث تنافست 269 مطية على أشواط الفترة الصباحية الـ12، فيما تنافست 102 مطية على أشواط الفترة المسائية الـ10، والتي امتدت جميعها لمسافة 6 كيلومترات لكل شوط.

واحتدمت المنافسة على صدارة ترتيب نقاط جائزة سيف ولي العهد للنقاط، في أشواط الفترة الصباحية، واستحق شعار عامر بن راشد المري نجومية الفترة، بعد هيمنته على 4 أشواط وتحقيق الانتصار فيها عبر المطايا: "مياس"، "الكايد"، "أفعال" و"همام"، معززًا ورافعًا حظوظه في ترتيب النقاط، فيما انفردت البكرة "الهنوف" لعبدالعزيز بن معلاء السهلي بأفضل توقيت في أشواط الفترة الصباحية، بعد أنهت مسافة الشوط في 9 دقائق و28 ثانية.

وفي أشواط الفترة المسائية استمرّت المنافسة على حدتها بين نخبة المطايا المشاركة، وحصدت البكرة "أنوار" لسليمان بن سلامة الجهني أفضل توقيت، بعد وصولها إلى خط النهاية في الشوط السابع المسائي خلال 9 دقائق و33 ثانية، فيما جاءت البكرة "نجلاء" لمالكها فايز بن مشعل الشريف كثاني أفضل توقيت بعد فوزها في الشوط الخامس، واجتيازها مسافة الشوط في 9 دقائق و37 ثانية، وحلّ القعود "عز" لشعار الأمير تركي بن محمد بن فهد، في المركز الثالث كأفضل توقيت، بعد فوزه في الشوط الأول ووصوله إلى خط النهاية خلال 9 دقائق و42 ثانية.

يشار إلى أن غدًا الجمعة سيكون يوم راحة، فيما تختتم السبت المقبل 11 سبتمبر منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، بإقامة أربعة أشواط رموز لفئة الحيل والزمول خلال الفترة المسائية، ويمتد كل شوط منها لمسافة 6 كيلومترات.

وكان المهرجان قد انطلق في الثامن من أغسطس الماضي على مرحلتين "تمهيدية، ونهائية"، وبمجموع 532 شوطًا، وتبلغ قيمة جوائزه 53 مليون ريال، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط، من خلال منافسات الأشواط العامة للمهرجان.