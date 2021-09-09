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الأهلي يعسكر فى الإسكندرية إستعدادا للسوبر والكأس

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الأهلي يعسكر فى الإسكندرية إستعدادا للسوبر والكأس الأهلي يعسكر فى الإسكندرية إستعدادا للسوبر والكأس

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وتمسك النادى الأهلى، باسناد مهمة تحكيم مباراة السوبر المحلى أمام طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى لحكام أجانب وجدد الأهلى طلبه لاتحاد الكرة من أجل الاتفاق مع الحكام مبكرا، فيما إستقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق على دخول الفريق معسكر مغلق يوم 16 من الشهر الجارى إستعدادا للطلائع، على أن يمتد لحين خوض الفريق مباراة إنبى في ثمن نهائى كأس خاصة أن اللقاءين المقبلين سيقامان في الإسكندرية .

ويرغب المدير الفنى في إتاحة الفرصة أمام اللاعبين للتركيز الشديد والتحضير الجيد للمباريات الرسمية المقبلة خاصة بعدما طلب موسيمانى من اللاعبين خلال الجلسة التي عقدها معهم قبل خوض المران الأول للفريق أمس الأول بعد إنتهاء الراحة السلبية بضرورة المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى خلال الفترة المقبلة

المصرى اليوم

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