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أكد اللاعب البرازيلي السابق رونالدو نازريو أن أربع سنوات بين كل نسخة لبطولة كأس العالم هي «فترة طويلة للغاية»، معتبرا أن هذه المسابقة لن تفقد مكانتها بسبب مبادرة الفيفا لإقامتها كل عامين.

وشارك رونالدو اليوم الخميس في مؤتمر صحفي مع آرسين فينجر وتيم كاهل وبيتر شمايكل، لتقديم خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم للمستقبل، وأبدوا رأيهم حول هذا التقويم الجديد للبطولات.

وقال اللاعب البرازيلي السابق «هناك العديد من الفوائد لهذا التقويم الجديد. سيكون الحصول على أهم منافسة في العالم كل عامين أمرا مذهلا».

وأضاف «في عشاء أمس مع العديد من الأصدقاء، تحدثنا عن مدى جمال مونديال روسيا، وعن كل ما حدث منذ ذلك الحين وما نفتقده، لأنها منافسة لكل العالم».

وأكد «إنني متفائل جدا بشأن هذه التغييرات، ليس لدي شك في أنها ستظل البطولة الأعلى مكانة على هذا الكوكب».

وأوضح رونالدو أن «التقويم الحالي الخاص بكأس العالم تم وضعه قبل مائة عام تقريبا والعالم تغير تماما. الجدول الزمني مرهق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يلعبون في قارات أخرى عن تلك التي بها منتخبات بلادهم».

واعتبر أن «أربع سنوات هي فترة طويلة جدا. من خلال هذه الإجراء سيكون لدى العديد من البلدان فرص أكبر بكثير للعب في كأس العالم».