لصحتك الجسدية والمزاجية .. تعرف على الأغذية الصديقة للمخ

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يلقي النظام الغذائي المتوازن بظلاله على صحتنا النفسانية والجسدية، غير أن نقص التغذية يمكنه أن يؤدي إلى تغيرات سلوكية كسرعة الغضب وضعف الذاكرة؛ إذ يحتاج المخ إلى غذاء خاص لتسير حالتنا الجسدية والمزاجية على مسارها الصحيح دون أن تعرقلها مآلات سوء التغذية.

وحسبما أورده تقرير نشره موقع «Only My Health» المختص بالشؤون الصحية؛ أن الدماغ البشري يعمل على مدار الساعة بما في ذلك أثناء النوم، ما يستلزم حصوله على العناصر الغذائية الغنية بالعناصر المهمة التي تعزز الأداء السلس للعقل كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة؛ إذ تغذي هذه العناصر الدماغ وتلقي بظلالها على حالتنا الجسدية والمزاجية.

التقرير نصح بالأنظمة الغذائية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأغذية، وحذر من تلك الأنظمة الغذائية التي تحتو نسبة عالية من السكريات؛ التي تعمل على زيادة الجذور الحرة في الدماغ وتر بصحتنا الجسدية والمزاجية.

ونقل التقرير، عن البروفيسور نيها باثانيا، رئيسة قسم التغذية بمستشفى «باراس جوروجرام»، نصائح حول الأطعمة والمشروبات التي تعزز وظائف المخ وتسهم في تحسين الصحة النفسانية والحالة المزاجية، كالتالي :

لصحتك الجسدية والمزاجية .. تعرف على هذه الأغذية الصديقة للمخ

تأتي الأسماك على رأس قائمة الأغذية الصديقة للمخ؛ نظرًا لاحتواءها على كميات جيدة من أحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي تعزز تدفق الدم في الدما؛ إذ يساعد أوميجا-3 في نمو الدماغ وتيسيير عمله بشكل مناسب. يُقترح تضمين 75-100 جرام من الأسماك الزيتية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل في نظامك الغذائي. تعتبر الأسماك الدهنية مغذية أكثر من معظم اللحوم كما أنها مفيدة أيضًا لصحة القلب.

لصحتك الجسدية والمزاجية .. تعرف على هذه الأغذية الصديقة للمخ

تتميز معظم أنواع التوت باحتوائها على كميات جيدة جدًا من مضادات الأكسدة التي تساعد العقول على محاربة الجذور الحرة مما يسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقوية الذاكرة والتركيز.

تناول التوت بشكل منتظم يحسن التواصل بين الخلايا العصبية وبالتالي يمنع عددًا من الأمراض المعرفية مثل مرض الزهايمر وباركنسون. غير أن تضمين التوت في نظامنا الغذائي يسهم في محاربة الشيخوخة.

لصحتك الجسدية والمزاجية .. تعرف على هذه الأغذية الصديقة للمخ

تحتوي بذور الكتان على أوميجا 3 فضلًا عن احتواءها على على الكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لتوصيل النبضات في الخلايا العصبية.

تشتمل مكونات الأفوكادو على كميات جيدة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تحتاجها من أجل الأداء السليم، حيث تساعد في تكوين طبقة واقية حول الدماغ، كما أنها مطلوبة لتخزين الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم. كذلك تحمي الأحماض الدهنية غير المشبعة الدماغ من الالتهابات.

كذلك ينصح ببداية اليوم بتناول البيض في وجبة الإفطار؛ كونه غني بالبروتينات والدهون، ويحوي كميات جيدة من فيتامين B وحمض الفوليك.