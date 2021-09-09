قطر تشكر طالبان لمساعدتها في إعادة تشغيل مطار كابول

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أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن شكر بلاده لحركة «طالبان» نظير «مساعدتها في إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول».

قال آل ثاني، خلال لقاء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الخميس: «تمكنا من تسيير أول رحلة من أفغانستان قبل ساعة». حسبما أورده موقع «روسيا اليوم».

وأوضح اختيار مطار كابول ووضع المتطلبات اللازمة لتشغيله واليوم كانت هناك رحلات بين كابل والدوحة، معربا عن شكر بلاده لحركة «طالبان» على مساعدتها في إعادة تشغيل المطار.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى دعم عملية انتقال سلمي في أفغانستان ومساعدة شعبها، وشدد على ضرورة أن تكون المساعدة الإنسانية للبلاد منفصلة عن أي تطورات سياسية هناك.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت قناة «الجزيرة» القطرية بإقلاع أول رحلة طيران تجارية دولية من مطار كابول منذ انسحاب القوات الأمريكية، في أعقاب إعلان «طالبان» فتح أجواء أفغانستان أمام الرحلات المدنية، مبينة أن الطائرة توجهت إلى الدوحة.

وقال مسؤول قطري الخميس إن المطار جاهز بنسبة تقارب 90% لاستئناف العمليات وسيعود للعمل بالكامل تدريجيا. وكانت قطر والإمارات وتركيا أرسلت فرقا فنية إلى كابول للعمل على إعادة تشغيل مطار المدينة.