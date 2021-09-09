تحرر 346 مخالفة وإعدام 1420 كجم أغذية خلال حملات رقابية بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المواد الغذائية وللتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق وكافة القطاعات الخدمية، والعمل علي رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الادارة العامة للطب الوقائي تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم المرور على 783 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 346 محضر للمخالفات المضبوطة حيث تنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومخالفات الغش وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم إعدام 1420 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة الى سحب 747 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.