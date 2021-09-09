أخبار عاجلة

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحرر 346 مخالفة وإعدام 1420 كجم أغذية خلال حملات رقابية بالمنيا

Print
تحرر 346 مخالفة وإعدام 1420 كجم أغذية خلال حملات رقابية بالمنيا تحرر 346 مخالفة وإعدام 1420 كجم أغذية خلال حملات رقابية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المواد الغذائية وللتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق وكافة القطاعات الخدمية، والعمل علي رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الادارة العامة للطب الوقائي تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم المرور على 783 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 346 محضر للمخالفات المضبوطة حيث تنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومخالفات الغش وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم إعدام 1420 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة الى سحب 747 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة