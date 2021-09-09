أخبار عاجلة

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المحامين العرب»: إنطلاق المصالحة الوطنية بليبيا يحقق الاستقرار

Print
«المحامين العرب»: إنطلاق المصالحة الوطنية بليبيا يحقق الاستقرار «المحامين العرب»: إنطلاق المصالحة الوطنية بليبيا يحقق الاستقرار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن إعلان المجلس الرئاسي الليبي عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار الدائم، والشامل في ليبيا، واستكمال تنفيذ خارطة الطريق بمشاركة كافة الأطياف الليبية.

وهنأ المكاوي بن عيسى، الأمين العام للاتحاد، في بيان صحفي، الشعب الليبي على ما تم تحقيقه من إنجازات بتغليب مصلحة الوطن العليا وإعادة الثقة وتوحيد الصف ولم الشمل، مثمنًا جهود كافة الأطراف الليبية التي ساهمت في المصالحة.

وأكد بن عيسى أن قرار الإفراج عن السجناء وتبادل الأسرى ينم عن نية جادة في تجاوز الخلافات، وطي صفحاتها إلى الأبد ونشر ثقافة العفو والتسامح والتوجه نحو الاستقرار والبناء والتنمية.

‎وأكد الأمين العام، في ختام بيانه، موقف الاتحاد الثابت بدعم كل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار في ليبيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود

الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة

طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة