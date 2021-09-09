«المحامين العرب»: إنطلاق المصالحة الوطنية بليبيا يحقق الاستقرار

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أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن إعلان المجلس الرئاسي الليبي عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار الدائم، والشامل في ليبيا، واستكمال تنفيذ خارطة الطريق بمشاركة كافة الأطياف الليبية.

وهنأ المكاوي بن عيسى، الأمين العام للاتحاد، في بيان صحفي، الشعب الليبي على ما تم تحقيقه من إنجازات بتغليب مصلحة الوطن العليا وإعادة الثقة وتوحيد الصف ولم الشمل، مثمنًا جهود كافة الأطراف الليبية التي ساهمت في المصالحة.

وأكد بن عيسى أن قرار الإفراج عن السجناء وتبادل الأسرى ينم عن نية جادة في تجاوز الخلافات، وطي صفحاتها إلى الأبد ونشر ثقافة العفو والتسامح والتوجه نحو الاستقرار والبناء والتنمية.

‎وأكد الأمين العام، في ختام بيانه، موقف الاتحاد الثابت بدعم كل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار في ليبيا.