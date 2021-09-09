تشييع جثامين المحامين الثلاثة ضحايا العقار المنهار في شبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى العشرات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية صلاة الجنازة على ضحايا حادث انهيار عمارة «اللوكس» بالمدينة.

ففي مسجد الرحمن بحي غرب شبرا، تمت صلاة الجنازة على «علاء الدين دبش»، و«مصطفى محمد»، ونقل الجثامين لمقابر أكتوبر لدفنهم في مثواهم الأخير، فيما تم تشييع جثمان الضحية الثالثة صباح غنيم بمقابر الأسرة بقرية الكرام بتلا في محافظة المنوفية، كما تم تشييع جثمان الضحية الرابعة أحمد جمال ابراهيم، 25 عامًا في الشارع الذي شهد الواقعة، وسيتحرك بعدها إلى مسقط رأسه بقليوب.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي وأسر المتوفيين أثناء تشييع الجنازات، وأكد اصدقاء واقارب ا لضحية الاخيرة المعروف بأحمد عوف انه كان في مهمة لإنقاذ الضحايا ومساعدتهم على الخروج من المنزل حتي لفظ انفاسه الاخيره تحت الانقاض.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية في انتشال ثلاث جثث لمحاميين، وتبين أن الأول هو «علاء الدين دبش»، والثاني هو «مصطفى محمد» تم إخراجه حيًا ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، والثالثة «صباح غنيم»، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي «علاء الدين دبش» في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة.