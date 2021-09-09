أخبار عاجلة

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تشييع جثامين المحامين الثلاثة ضحايا العقار المنهار في شبرا الخيمة

Print
تشييع جثامين المحامين الثلاثة ضحايا العقار المنهار في شبرا الخيمة تشييع جثامين المحامين الثلاثة ضحايا العقار المنهار في شبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى العشرات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية صلاة الجنازة على ضحايا حادث انهيار عمارة «اللوكس» بالمدينة.

ففي مسجد الرحمن بحي غرب شبرا، تمت صلاة الجنازة على «علاء الدين دبش»، و«مصطفى محمد»، ونقل الجثامين لمقابر أكتوبر لدفنهم في مثواهم الأخير، فيما تم تشييع جثمان الضحية الثالثة صباح غنيم بمقابر الأسرة بقرية الكرام بتلا في محافظة المنوفية، كما تم تشييع جثمان الضحية الرابعة أحمد جمال ابراهيم، 25 عامًا في الشارع الذي شهد الواقعة، وسيتحرك بعدها إلى مسقط رأسه بقليوب.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي وأسر المتوفيين أثناء تشييع الجنازات، وأكد اصدقاء واقارب ا لضحية الاخيرة المعروف بأحمد عوف انه كان في مهمة لإنقاذ الضحايا ومساعدتهم على الخروج من المنزل حتي لفظ انفاسه الاخيره تحت الانقاض.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية في انتشال ثلاث جثث لمحاميين، وتبين أن الأول هو «علاء الدين دبش»، والثاني هو «مصطفى محمد» تم إخراجه حيًا ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، والثالثة «صباح غنيم»، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي «علاء الدين دبش» في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود

الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة

طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة