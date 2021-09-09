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بيليه يطمئن محبيه عن حالتة الصحية بعد جراحة استئصال ورم من القولون

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بيليه يطمئن محبيه عن حالتة الصحية بعد جراحة استئصال ورم من القولون بيليه يطمئن محبيه عن حالتة الصحية بعد جراحة استئصال ورم من القولون

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أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أنه "يتعافى جيدا" من الجراحة التي خضع لها السبت الماضي لاستئصال ورم من القولون.

ويتواجد بيليه (80 عاما) حاليا في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات ساو باولو بعد خضوعه لجراحة لاستئصال الورم.

واكتُشِف الورم خلال فحوصات روتينية خضع لها بيليه الأسبوع الماضي بعدما كانت قد تأجلت بسبب جائحة ، بحسب ما أكده اللاعب السابق.

وبالإضافة إلى طمأنة محبيه على حالته، بعث بيليه عبر الشبكات الاجتماعية برسالة تشجيع للمغني البرازيلي روبرتو كارلوس الذي فقد أحد أبنائه جراء إصابته بمرض السرطان.

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.

المصرى اليوم

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