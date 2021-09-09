محافظ الشرقية يفتتح قسم جراحة القلب المفتوح بالزقازيق العام

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، والذي يعد إضافة لأول مرة لمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى القلب ،في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، و سعد الفرماوي السكرتير العام ،واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ،والدكتور محمد نور الدين مدير مستشفي الزقازيق العام، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي .

تفقد المحافظ ومرافقوه قسم جراحة القلب الجديد، والذي يضم وحدة عناية مركزة لحالات ما بعد عمليات القلب المفتوح بقوة ٥ أسرة مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، monitors، Syringe Pumps ، وجناح العمليات المجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم جهاز القلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطي، وجهاز التخدير، ووحدة تعقيم، بالإضافة إلى صيدلية لقسم القلب، وغرف للأطباء، وغرف للتمريض , مشيراً إلى جاهزية القسم الجديد لإستقبال المرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالقلب ، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مؤكداً الإستمرار في تنفيذ المشروعات التي تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، إيماناً بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

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