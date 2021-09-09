"أمن الطرق" ينبه من أمطار "أبها والخميس ورجال ألمع" داعيًا للحذر

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حالة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من "أبها، خميس مشيط ورجال ألمع"، مفاده أن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار رعدية إلى غزيرة.

وأشار التنبيه إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.