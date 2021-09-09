أخبار عاجلة

"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن -
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمن الطرق" ينبه من أمطار "أبها والخميس ورجال ألمع" داعيًا للحذر

Print
"أمن الطرق" ينبه من أمطار "أبها والخميس ورجال ألمع" داعيًا للحذر "أمن الطرق" ينبه من أمطار "أبها والخميس ورجال ألمع" داعيًا للحذر
حالة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من "أبها، خميس مشيط ورجال ألمع"، مفاده أن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار رعدية إلى غزيرة.
وأشار التنبيه إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"