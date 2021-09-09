اتحاد الغرف التجارية يعرض علي وزيرة التجارة معوقات عمل الاعضاء

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استمعت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة الي إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية والتي تركزت معظمها حول اهمية مراجعة الرسوم الخاصة باسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الاجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وانشاء مقار اضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود اكثر من مقر للغرف التجارية.

ولفتت جامع خلال اجتماع مع اعضاء الاتحاد برئاسة المهندس ابراهيم العربي إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الاجرائية خاصة وان القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات.

ونوهت إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية اعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة باصدارها من مركز الإصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.

واكدت علي حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الاجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الامر الذي يتيح فرص واعدة امام المستثمرين.

واشارت جامع، إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له.

وأكدت على أهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد وتوفير الخدمات للاعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات.

وأشار إلى أن الاتحاد يعد اكبر ممثل لمنظمات الاعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.