المستشفيات الخاصة : قدمنا ربع مليون جرعة لقاح

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المستشفيات الخاصة تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة الحموري

الهيئة العامة تستمع إلى التقرير الإداري وتصادق على ميزانية الجمعية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

جى بي سي نيوز : – عقدت جمعية المستشفيات الخاصة اجتماع الهيئة العادي السنوي بتاريخ 8/9/2021 بحضور 56 عضوا من المستشفيات الأعضاء في الجمعية والبالغ عددهم 58 عضوا.

وانتخبت الهيئة العامة خلال الاجتماع العادي مجلس إدارة جديد حيث فاز بعضوية المجلس كل من مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري ومدير عام مستشفى الاسراء الدكتور نائل زيدان المصالحة ومدير عام مستشفى الاستقلال السيد احمد الأحمد ومدير عام مستشفى السلام التخصصي الدكتور إبراهيم الطراونة ومدير عام المستشفى الإسلامي الدكتور محمد ذنيبات والرئيس التنفيذي لمجمع فرح الطبي السيد كرم الكيلاني ومدير عام مستشفى الكندي الدكتور علي حياصات.

وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً عقب اجتماع الهيئة العامة تم خلاله انتخاب الدكتور فوزي الحموري رئيساً للجمعية والدكتور نائل المصالحة نائباً للرئيس والدكتور محمد الذنيبات أميناً للسر والسيد احمد الاحمد أميناً للصندوق.

وقد استمعت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي إلى التقرير الإداري لجمعية المستشفيات الخاصة عن العامين 2019 و2020، وصادقت على ميزانية الجمعية للعامين 2019 و2020 وقررت إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق وأشادت بالإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية.

واستعرض الدكتور الحموري في مستهل الاجتماع اهم الانجازات التي حققتها الجمعية وعلى اصعدة مختلفة خلال العامين 2019 و2020 وشملت عددا كبيرا من أهدافها الموضوعة في الخطة الاستراتيجية للجمعية وبما ينعكس ايجابا في تعزيز دور المستشفيات الخاصة في خدمة الوطن والمواطن وما حققته الجمعية من تخفيف الأعباء التي يواجهها القطاع.

واضاف أن الجمعية عززت قدرتها على تمثيل القطاع محلياً ودولياً من خلال انضمام المزيد من المستشفيات الخاصة الى عضويتها خلال السنوات الثلاث الماضية للعمل معاً من اجل تقديم خدمات صحية نوعية للمرضى الأردنيين والعرب، مشيرا الى أن الجمعية ممثلة في جميع المجالس والهيئات والمؤسسات الصحية والاقتصادية وجميع اللجان ذات العلاقة في الأردن، بالإضافة الى عضويتها في اتحاد المستشفيات العربية والاتحاد العالمي للمستشفيات والرئاسة الفخرية للمجلس العالمي للسياحة العلاجية.

وتحدث عن دور المستشفيات الخاصة في دعم جهود الحكومة في التصدي للجائحة ومساندة جهود وزارة الصحة في تقديم مطاعيم كوفيد للمواطنين حيث تم تقديم 250,000 جرعة من المطاعيم وخاصة تطعيم المواطنين الذين يعانون من الحساسية المفرطة والامراض المزمنة واستقبال وعلاج ما يقارب 15000 مريض مصاب بفيروس كوفيد وهذا كان له دور كبير في توفير العلاج لكل مواطن احتاج الدخول الى مستشفى مما جعل الأردن من أفضل دول العالم في توفير العلاج لكل من احتاجه ولم يحدث ان احتاج مريض لدخول المستشفى ولم يجد سرير عزل او سرير عناية مركزة في حين عجزت دول كبرى من تحقيق ذلك.