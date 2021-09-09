عضو بـ«جمعية رجال الأعمال»: الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري أساس مبادرة «حياة كريمة»

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أشاد الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ورئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين بتوجّه القيادة السياسية في ظبط منظومة الاستيراد ووضع اشتراطات أوربية وعالمية لكل السلع التي تدخل السوق المصري.

وأكد «هلال» في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذا التوجه الرئاسي سيؤدي إلى تنشيط كل القرارت التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتى تستهدف حماية الصناعة الوطنية ووقف استيراد السلع التي لها مثيل وطني، بالإضافة إلى أنها فرصة حقيقية لحماية الصناعة الوطنية ومنحها فرصة الإزدهار والتطوير.

وقال رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة إن خطة الدولة حاليًا تستهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وهو أساس مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا بأن تحسين حياة المصريين تبدأ بتحسين الخدمات ورفع جودة المنتجات الإستهلاكية سواء التي تُنتج محلياً أول التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا بأن هذا التوجه يصُب في صالح حماية الأمن القومي المصري ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة أو سلع ذات جودة منخفضة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد حلمى هلال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بتصريحاته الأخيرة خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحري بإعلانه عدم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الاوروبية منح الصناعة الوطنية بارقة أمل حقيقية بعد أن كانت تعانى الصناعة الوطنية من العديد من الأساليب غير الشريفة التي يقوم بها العديد من المستوردين الذين يقومون بالإتفاق مع العديد من المصانع في بعض الدول على خفض معدلات جودة أغلب السلع مقابل تخفيض قيمتها، مما أدى إلى إضعاف فرص الصناعة الوطنية بغزو السوق بالمنتجات الردئية.