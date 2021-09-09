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وزيرة التجارة : دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي

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وزيرة التجارة : دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وزيرة التجارة : دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حضر اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وأطدت في هذا الاطار حرص على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الاجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الامر الذي يتيح فرص واعدة امام المستثمرين.

المصرى اليوم

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