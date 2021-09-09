أخبار عاجلة

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021 -
لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا -
الأهلي يجدد عقد مهاجمه 5 سنوات خلال صيف 2021 بأوامر موسيماني -
سعد سمير يبكي بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لصفوف فيوتشر .. والخطيب يواسيه (فيديو) -
الإسماعيلي يسعى لشراء نجم سيراميكا كليوباترا -
على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور) -
مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المشاط: مشاركة التجارب الناجحة بين الدول أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تكامل الجهود التنموية

Print
المشاط: مشاركة التجارب الناجحة بين الدول أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تكامل الجهود التنموية المشاط: مشاركة التجارب الناجحة بين الدول أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تكامل الجهود التنموية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

المشاط: مشاركة التجارب الناجحة بين الدول أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تكامل الجهود التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم في حاجة للعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل إعادة البناء بشكل أكثر فاعلية، والتصدي للتداعيات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، موضحة أن مشاركة التجارب التنموية الناجحة بين الدول يأتي من بين أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التكامل في الجهود التنموية.

وقالت المشاط - خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت تحت عنوان دور الشراكات متعددة الاطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، ضمن فعاليات، منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح - إن مواصلة التصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعي الذي يتطلب مشاركة الأطراف الأطراف ذات الصلة بما يضمن تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى شامل وأخضر ويتوافق مع الأهداف الأممية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تملك نموذجًا نجاحًا للتعاون مع المؤسسات الدولية حقق نتائج كبيرة في التعاون والتكامل، مؤكدة على أهمية الدمج بين التمويل الدولى وجهود القطاع الخاص من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في التعاون المشترك لا سيما وأن مصر على سبيل المثال قادرة على نقل الكثير من التجارب لإفريقيا في إطار تعزيز التعاون الإقليمي مع القارة.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: "وضعنا في مصر اللقاح كهدف نصب أعيننا وتكاتفت كل أجهزة الدولة في توفيره واتاحته، واتخذت مصر إجراءات استباقية لتوفير اللقاح عبر مختلف السبل المتاحة لضمان سلامة المواطنين وتقليل التداعيات الناتجة عن الفيروس وتأثيراته على المواطن والاقتصاد معا من خلال سياسات كانت قادرة على التنبؤ بما يستجد من تحديات وتوفير التمويل اللازم".

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط