«عطية» ينعى محامي عقار شبرا المنهار ويقرر صرف إعانة مالية لأسرهم

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نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، 3 محامين وافتهم المنية أمس الأربعاء، نتيجة انهيار عقار كائن به مكتب أحدهم، بمنطقة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية.

وجاء بنص نعي النقيب الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنعى بمزيج من الحزن والآسى، وأعضاء مجلس النقابة العامة وفاة: علاء دبش، مصطفى محمد، وصباح غنيم، المحامين، نتيجة انهيار عقار بشبرا الخيمة، ليلة أمس الأربعاء كائن به مكتب الأول، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته.

وأضاف: «كما أتقدم بصادق عزائي ومواساتي لأفراد أسرهم، داعين الله لهم بأن يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأوضح عمر هريدى، وكيل مجلس النقابة العامة، أنه تواصل مع النقيب العام، بشأن الوفيات الثلاثة، فوجه بتحمل النقابة العامة لكافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم لحين صرف المعاشات المخصصة لذويهم.

وأكد وكيل النقابة، أنه تواجد بموقع الحادث رفقة عضو المجلس، محمد نجيب، ومجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية، وعدد من أعضاء المجلس الفرعي، حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم، إضافة لتواجد مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية وقيادات المحافظة.