أخبار عاجلة

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021 -
لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا -
الأهلي يجدد عقد مهاجمه 5 سنوات خلال صيف 2021 بأوامر موسيماني -
سعد سمير يبكي بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لصفوف فيوتشر .. والخطيب يواسيه (فيديو) -
الإسماعيلي يسعى لشراء نجم سيراميكا كليوباترا -
على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور) -
مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع إجمالي ضحايا العقار المنهار بشبرا الخيمة

Print
ارتفاع إجمالي ضحايا العقار المنهار بشبرا الخيمة ارتفاع إجمالي ضحايا العقار المنهار بشبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار، وذلك بعد إستخراج جثة «أحمد جمال ابراهيم» 25 عاما من أسفل أنقاض العقار، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام.

و تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية في إنتشال ثلاث جثث لمحاميين، وتبين أن الأول هو «علاء الدين دبش» والثاني هو «مصطفى محمد» تم إخراجه حيا ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، والثالثة «صباح غنيم»، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي «علاء الدين دبش» في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة

فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين، وتم تشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تاثير الحادث عليها

ودفع حي غرب شبرا الخيمة بمعدات لرفع ركام العقار المنهار بمنطقة المطافي واستخراج المصابين أو الضحايا جراء انهيار العقار.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع العقار لبدء التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث وسرحت النيابة بدفن الجثث

وقررت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية برئاسة النقيب مجدي حافظ، إعلان الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس، على ضحايا حادث عقار شبرا الخيمة المنهار من المحامين إذ تقرر اقتصار العمل بمقرات النقابة على استخراج تحويلات العلاج فقط ووقف جميع الفاعليات التي كانت مقررة، حدادا على أرواح أعضاء النقابة وهم: علاء دبش ومصطفى محمد وصباح غنيم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا

ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا

«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال

«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا