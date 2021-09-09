ارتفاع إجمالي ضحايا العقار المنهار بشبرا الخيمة

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ارتفع عدد ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار، وذلك بعد إستخراج جثة «أحمد جمال ابراهيم» 25 عاما من أسفل أنقاض العقار، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام.

و تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية في إنتشال ثلاث جثث لمحاميين، وتبين أن الأول هو «علاء الدين دبش» والثاني هو «مصطفى محمد» تم إخراجه حيا ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، والثالثة «صباح غنيم»، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي «علاء الدين دبش» في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة

فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين، وتم تشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تاثير الحادث عليها

ودفع حي غرب شبرا الخيمة بمعدات لرفع ركام العقار المنهار بمنطقة المطافي واستخراج المصابين أو الضحايا جراء انهيار العقار.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع العقار لبدء التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث وسرحت النيابة بدفن الجثث

وقررت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية برئاسة النقيب مجدي حافظ، إعلان الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس، على ضحايا حادث عقار شبرا الخيمة المنهار من المحامين إذ تقرر اقتصار العمل بمقرات النقابة على استخراج تحويلات العلاج فقط ووقف جميع الفاعليات التي كانت مقررة، حدادا على أرواح أعضاء النقابة وهم: علاء دبش ومصطفى محمد وصباح غنيم