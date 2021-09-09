ضبط أسلحة وشارات مزورة في منزل نائب عمدة نيويورك

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يواجه نائب عمدة مدينة نيويورك اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية، وشارات مزيفة لمكتب التحقيقات الفدرالي عُثر عليها أثناء مداهمة منزله.

ووفق صحيفة ذا هل، قالت السلطات إنها عثرت على أسلحة نارية غير مرخصة وشارات لمكتب التحقيقات الفدرالي وبطاقات هوية مزورة أخرى خلال عملية مداهمة المنزل الأسبوع الماضي. ووفقًا لشكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، يُزعم أن بريان داوني، البالغ من العمر 47 عامًا، نائب رئيس بلدية إيرمونت، نيويورك، كان لديه أكثر من عشرة أسلحة نارية معروضة على جدار أسود في منزله بالطابق السفلي، بما في ذلك تلك التي «لم تكن مسجلة في السجل الوطني لتسجيل الأسلحة النارية ونقلها».

بالإضافة إلى ذلك، زعمت السلطات الفيدرالية أن داوني «يمتلك شارات وبطاقات هوية وشارات أخرى من التصميم الذي حدده رئيس إدارة أو وكالة في الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل الضباط أو العاملين فيه.»

وأظهرت صورة مدرجة في الشكوى العديد من شارات إنفاذ القانون وبطاقات الهوية، بما في ذلك بعض الادعاءات بأنها شارات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

واتهمت السلطات المحلية نائب العمدة بالحيازة الجنائية لعشرة أسلحة نارية غير مسجلة أو أكثر، بالإضافة إلى تهم تتعلق بحيازة 16 سلاحا هجوميا و13 كاتما للصوت.

ومن جهته، قال المدعي العام لمقاطعة روكلاند، توم والش، في بيان صحفي، إن تنفيذ أمر تفتيش واعتقال داوني جاء عقب تحقيق أجرته عدة وكالات في تقارير عن مشتريات مزعومة لأجزاء أسلحة غير قانونية.

وأضاف المدعي العام إن وزارة الأمن الداخلي تلقت تلميحًا عن عملية «التسليم غير القانوني» إلى منزل داوني. وأوضح والش، في بيان في ذلك الوقت إن «اعتقال شخص كلفه الجمهور بخدمة مجتمعه هو يوم حزين لمقاطعتنا».

وتابع المدعي العام: «العنف المرتبط بالأسلحة النارية آخذ في الارتفاع في مقاطعة روكلاند وحول بلادنا. ويلتزم مكتب المدعي العام بإيجاد طرق للحد من بيع الأسلحة النارية غير القانونية، وحيازة مكونات الأسلحة النارية غير القانونية، فضلاً عن تعديل الأسلحة التي لا ينبغي أن يمتلكها الجمهور.»

وأظهرت سجلات السجن أنه تم إطلاق سراح داوني من الحجز بعد دفع كفالة تبلغ قيمتها 250 ألف دولار.