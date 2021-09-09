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عن بُعد وحضورياً.. "آل الشيخ" يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني

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عن بُعد وحضورياً.. "آل الشيخ" يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني عن بُعد وحضورياً.. "آل الشيخ" يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني
للتأكيد على الاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الكريم والولاء لقيادته الرشيدة أيدها الله

عن بُعد وحضورياً..

وجّه وزير التعليم د.حمد محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بالاحتفاء باليوم الوطني، الذي يُصادف يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ.


وتضمّن توجيه الوزير آل الشيخ على أهمية هذه المناسبة في التذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم فيه المملكة، والتأكيد على الاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الكريم، والولاء لقيادته الرشيدة -أيدها الله- والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، والاعتزاز بتاريخه ورموزه وحضارته وتراثه.
وأكد توجيه الوزير على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج التي تعزز الجوانب الوطنية عن بُعد وحضورياً، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية عند إقامة الفعاليات والبرامج حضورياً، وأن يُراعى كذلك في تلك البرامج والفعاليات الفئات العمرية للطلبة ومنسوبي التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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