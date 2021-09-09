الكويت.. ما حدث لعامل بعد 4 ساعات تحت انهيار رملي؟

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في حادث بمطار الكويت الجديد

في حادث انهيار رملي بمحيط مشروع مطار الكويت الجديد، قضى عامل أربع ساعات تحت الأنقاض، متمسكًا بالبقاء على قيد الحياة، حتى تَمَكّن عمال الإطفاء من إنقاذه؛ بينما توفي عاملان آخران.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كانت غرفة عمليات الإطفاء قد تَلَقّت، الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار رملي في محيط المشروع؛ حيث انحشر ثلاثة عمال تحت الأنقاض في المبنى رقم 2، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

ووصل عمق الانهيار الرملي إلى 10 أمتار تقريبًا، وذكرت "كونا" أن فِرَق الإطفاء سارعت بدعم الموقع منعًا لانهيارات جديدة، وباشرت بعملية البحث والإنقاذ؛ ليتم العثور على أحد العمال على قيد الحياة.

واستغرقت عملية إخراج العمال الثلاث من تحت الأنقاض حوالى أربع ساعات؛ حيث تَبَين وفاة اثنين منهم، وجميعهم من الجنسية النيبالية، بحسب البيانات الرسمية.

يُذكر أن مشروع المطار الجديد بدأ في مايو 2017، بموجب عقد مدته ست سنوات تم منحه لشركة ليماك التركية، وهو من العناصر الرئيسية في خطة التنمية للكويت ورؤية 2035، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتصل تكلفة تشييد مبنى الركاب 2 بمطار الكويت إلى 4.36 مليارات دولار، على أن يتم إنجازه في الربع الأخير من عام 2022.

ومن المقرر أن يعزز المشروع الجديد قدرة المطار السنوية على التعامل مع حوالى 13 مليون مسافر سنويًّا، مع إمكانية الزيادة في القدرة على الاستقبال لتصل إلى 25 و50 مليون مسافر.