أخبار عاجلة

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت -
استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة -
المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة» -
«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي» -
بعد «إيدا» المدمر.. لويزيانا الأمريكية تستقبل عاصفة «نيكولاس» -
الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة ونحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى -
يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية -
إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران» -
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

Print
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد عازف الايقاع أشرف الجيوشي أن المطرب حسن شاكوش طلب من فرقة بودي الشيخ أن تشاركه أحياء فقرة لصالح احدي البرامج الكبري لمحطة فضائية شهيرة، وأن بودي الشيخ رفض أن يشاركه بعد قرار بسحب ترخيصه من نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر أثر التجاوزات التي تلفظ بها في حق عازفي الإيقاع والموسيقيين وعائلة المطرب رضا البحراوي.

واضاف«الجيوشي» في بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«شاكوش غني مع فرقة موسيقية في ٦ محافل على مدار ٣ سنوات فقط، هو يريد التأكيد على أنه يمتلك فرقة موسيقية ويصر على مشاركة بودي الشيخ له في البرنامج لكن الأخير رفض نهائيا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو

دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو

بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تطمئن جمهورها :«بقيت كويسة ورجعت الشغل» (فيديو)

بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تطمئن جمهورها :«بقيت كويسة ورجعت الشغل» (فيديو)

فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو

وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو