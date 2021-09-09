حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

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أكد عازف الايقاع أشرف الجيوشي أن المطرب حسن شاكوش طلب من فرقة بودي الشيخ أن تشاركه أحياء فقرة لصالح احدي البرامج الكبري لمحطة فضائية شهيرة، وأن بودي الشيخ رفض أن يشاركه بعد قرار بسحب ترخيصه من نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر أثر التجاوزات التي تلفظ بها في حق عازفي الإيقاع والموسيقيين وعائلة المطرب رضا البحراوي.

واضاف«الجيوشي» في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«شاكوش غني مع فرقة موسيقية في ٦ محافل على مدار ٣ سنوات فقط، هو يريد التأكيد على أنه يمتلك فرقة موسيقية ويصر على مشاركة بودي الشيخ له في البرنامج لكن الأخير رفض نهائيا».