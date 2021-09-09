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فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب

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فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب

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كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، سوف يعانى بسبب ضغط المباريات في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم وموقف اللاعبين المحترفين من القدوم إلى معسكرات الوطنى.

وقال فينجادا خلال تصريحات تلفزيونية:«لدي ثقة كبيرة في عمل كارلوس كيروش والاعتماد على اللاعب المحلى خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف :« لديها لاعبين أقوياء والدليل على ذلك الظهور القوى للمنتخب الاولمبي في أولمبياد طوكيو الماضية».

وأوضح: «هدف المنتخب المصرى تحقيق البطولة الافريقية القادمة والمقامة في الكاميرون».

وأشار إلى أن المدرب أوسيانو،ضمن ثلاث مساعدين لكيروش في تدريب منتخب مصر، حيث عمل معه منذ 10 سنوات في مجال التدريب .

المصرى اليوم

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