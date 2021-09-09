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البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية

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البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية البرلمان العربي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان بالمغرب مجريات العملية الانتخابية

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التقى وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات بالمملكة المغربية برئاسة النائب الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم، مع السفيرة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك في مستهل زيارة الوفد التي يقوم بها إلى المملكة المغربية للمشاركة في متابعة الانتخابات النيابية التي تجري اليوم.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي في تصريح له عقب اللقاء، إنه تم التباحث بشأن مجريات العملية الانتخابية التي تجري بالمملكة المغربية، مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي اتبعتها المملكة لتوفير كافة السبل لوفد البرلمان العربي لإتمام مهمته على أكمل وجه.

وأكد المدحاني حرص البرلمان العربي على متابعة سير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أن الوفد من خلال تواجده الميداني تفقد عدد من اللجان والمراكز الانتخابية، منوها إلى أن هذه الانتخابات تؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة بالمملكة المغربية كافة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان في ظل جائحة «كورونا».

المصرى اليوم

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