التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من التعرف على شخصية الجثة الثانية التي تم إستخراجها من أسفل عقار شبرا المنهار حيث تبين انه ابن شقيق صاحب الجثة الاولي علاء دبش المحامي صاحب مكتب محاماة بالعقار التي كانت تسمي «عمارة اللوكس» ويرجح انه كان متواجدا معه في مكتبه وقت الحادث.

ونعي نقيب المحامين الاسبق سامح عاشور المحامي علاء دبش اول ضحايا حادث عقار شبرا المنهار على صفحته الرسمية من خلال منشور جاء فيه «يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأخلي جنتي».