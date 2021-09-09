أخبار عاجلة

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت -
استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة -
المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة» -
«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي» -
بعد «إيدا» المدمر.. لويزيانا الأمريكية تستقبل عاصفة «نيكولاس» -
الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة ونحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى -
يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية -
إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران» -
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا

Print
التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا التعرف علي شخصية الجثة الثانية وعاشور ينعى المحامى المتوفي في عقار شبرا

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من التعرف على شخصية الجثة الثانية التي تم إستخراجها من أسفل عقار شبرا المنهار حيث تبين انه ابن شقيق صاحب الجثة الاولي علاء دبش المحامي صاحب مكتب محاماة بالعقار التي كانت تسمي «عمارة اللوكس» ويرجح انه كان متواجدا معه في مكتبه وقت الحادث.

ونعي نقيب المحامين الاسبق سامح عاشور المحامي علاء دبش اول ضحايا حادث عقار شبرا المنهار على صفحته الرسمية من خلال منشور جاء فيه «يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأخلي جنتي».

التعرف علي شخصية الجثة الثانية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت

استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة

استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة

المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة»

المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة»

«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي»

«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي»