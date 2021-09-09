انتشال جثة الثانية من تحت انقاض عقار شبرا المنهار

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية ومجلس حي غرب شبرا من انتشال الجثة الثانية من تحت عقار شبرا المنهار الشهير بـ «عمارة اللوكس» ويرجح أنها لابن المتوفي الأول علاء دبش المحامي صاحب مكتب محاماة بالعقار المنهار .

وانتقلت النيابة العامة لمكان حادث عقار شبرا المنهار بقسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها لبدء التحقيق في الواقعة واجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

و تبين أن الجثة الأولى التي تم انتشالها من تحت الانقاض هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عام محامى وصاحب مكتب محاماة بالعقار وجاري البحث عن ضحايا اخرين وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدي تأثير انهيار العقار عليها

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.