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رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته »

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رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته » رنا سماحة تكذب شائعات انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب :« مازالت زوجته »

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نفت المطربة رنا سماحة، انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، مؤكدة أنه أمر عارٍ تماما عن الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع، وأنها لا تزال زوجة الملحن سامر أبوطالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها.

وطالبت رنا سماحة، الصحافة والاعلام بالتركيز والدعم لحالة الإنتعاش الفنية التي تعيشها رنا هذه الفترة من حفلات ولقاءات واغاني خاصة دون الدخول في تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمي حتى الان.

كما تعلن سماحة، أنها في انتظار مولودها الأول والتي قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل وهي بعنوان «حبيب مامي» والتي ستصدر خلال أيام .

ووجهت رنا سماحة، الشكر لكل الإعلاميين المحترمين الداعمين لها ولمشوارها الفني ويتحرون الدقة ويساندوها في اعمالها الفنية وحفلاتها والتي كانت اخرها حفلة ساقية الصاوي أمس، مشيرة غلي إنها تحضر غلي مفاجأة جديدة من أجل جمهورها.

المصرى اليوم

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