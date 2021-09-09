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محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب

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محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب

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رد الفنان محمد التاجي على الشائعة التي ترددت خلال الأيام الماضية حول تدهور حالته الصحية أو وفاته، بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرا في إحدى المستشفيات، موضحا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه يتمتع بصحة جيدة الآن.

أوضح «التاجي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من » على قناة cbc، أنه أجرى عملية جراحية وخرج من المستشفى بعد يومين من إجرائها، ولم يكن هناك أي تدهور في الحالة، ولم يحدث أي شيء مما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابع: «كلموا بنتي يطمنوا عليّ قالت لهم ده خلاص عمل العملية وبيفوقوه جوا، فجأة الكلام اتحول على السوشيال وكتبوا (صلوا من أجله)، ما أنا كويس أهو، لدرجة إن أنا كنت لسه بفوق من البنج وعملت لايف عشان أقولهم إن أنا كويس ويصدقوا».

أضاف التاجي: «أنا زي الفل، قاعد ومفيش أي حاجة، هي بس السوشيال ميديا الجديدة دي هي اللي عماله تنشر إشاعات وتعمل كلام محصلش، لذلك لازم يتحط لها حد.. انا عملت عملية بسيطة وتالت يوم خرجت بس خلاص خلصت الدنيا، شوية ولقيت كلام كتير وده بيقلق ناس كتير حواليا.. يلا الحمد لله بس ده بيبين حب الناس وقد ايه هو شيء كبير والله».

المصرى اليوم

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