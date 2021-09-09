بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

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"الشمري": يجب على الفتيات رفض هذه الوظائف والمرأة السعودية ليست سلعة

أكد المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري أن كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، ويجب على الفتيات رفض هذه الوظائف.

وشدد لبرنامج الراصد على الإخبارية في حديث عن الشروط التعجيزية التي تجهض أحلام الخريجين في الحصول على وظيفة، على عدم القبول نهائيًا بأن تكون المرأة السعودية سلعة، داعيًا في هذا الصدد بأن تكون هناك مساهمة مجتمعية من خلال الإبلاغ عن تلك الممارسات الخاطئة ورفض تلك الوظائف.

وأشار إلى أن الممارسات الخاطئة لم ينص عليها نهائيًا نظام ولا تشريع عادًا شرط كشف الوجه للعمل في بعض القطاعات بأنه من التمييز المرفوض سواء في نظام العمل السعودي وكذلك منظمة العمل الدولية واصفًا بأنها ممارسات وتشوهات خاطئة وتجاوزات غير مقبولة.

وعن الشروط الغريبة والتعجيزبة لبعض الشركات والمطاعم والمقاهي التي تضعها أمام الباحثين عن عمل أكد أنها لا تنم عن أخلاقيات العمل وتمس احتشام المرأة والزي الرسمي الذي تتقيد به والسلوكيات الخاصة للباحث عن العمل، مؤكدًا أنها متطلبات غير مقبولة سواء على مستوى وزارة الموارد والباحثين عن العمل.

