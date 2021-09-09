سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه من المقرر إقامة معسكر استعدادا لمباراة السوبر مع طلائع الجيش، المقررة 21 من الشهر الجاري.

وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أغلقنا صفحة الدوري ونتعلم من أخطائنا، وننافس على 9 أو 10 بطولات الموسم المقبل».

وسخر سيد عبدالحفيظ من مقولة «رغبة اتحاد الكرة في منح الدوري للأهلي» قائلا «كام واحد مسك الاتحاد زملكاوي، وكم عدد البرامج الرياضية الأهلاوية»، متسائلا «كيف يوجه لنا سباب في حضور طارق يحيى مئات المرات».

وروى عبدالحفيظ تفاصيل موقف تدخل فيه لمنع جمهور الأهلي من توجيه السباب إلى طارق يحيى خلال مباراة للأهلي أمام مصر المقاصة معلقا «ممكن أدخل الجنة بسببه».

وتابع «لا أشاهد قناة الزمالك بكتب سيد عبدالحفيظ على اليوتيوب طلع خالد الغندور، أدركت أنه يتحدث عني بشكل مكثف، واندهشت من تصريح يطالبني فيه بعدم الحديث عنه، لم أفهم هل يعتقد أنني أتخذه مثلا أعلى».

وأضاف «خالد الغندور ليس صديقي، لكن أعتذر بصداقة أيمن عبدالعزيز وعبدالواحد السيد ووليد صلاح عبداللطيف، والعديد من نجوم الزمالك الذين خاضوا مباريات مع جيلي».

وعلق على ما تردد بشأن شعار الأهلي فوق الجميع «لست مطالبا بشرح الشعار، أي حاجة مش هيقدر يعملها، هيفضل ماشي وراك عشان تغيرها، الشعر يعني إعلاء مصلحة القلعة الحمراء

وأكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب هو الأسطورة الرياضية في مصر، ومحمد صلاح بمثابة الأسطورة القادمة، معربا عن أمنياته بالتوفيق الكامل لنجم ليفربول.

ووجه رسالة غلى جمهور الأهلي «أكرر أسفي كون أعلم أن بطولة الدوري محببة لكم، ونتمنى إحراز العديد من البطولات الموسم المقبل بفضل تشجيعكم».