مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

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منتخب البرازيل يواجه نظيره بيرو فجر الجمعة عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

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منتخب الأرجنتين يواجه نظيره بوليفا الجمعة 10- 9 – 2021 ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022. تدرب منتخب الأرجنتين، في العاصمة بوينوس آيرس، تحضيرًا لمواجهة بوليفيا، بعد غد الخميس، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد أيام قليلة من أزمة إلغاء مباراة البرازيل. ويقام اللقاء بين المنتخبين قبل فجر الجمعة عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وبوليفا بث مباشر الآن اضغط هنا

كان الاتحاد الأرجنتيني قد أعلن عودة رباعي التانجو المحترف في البريميرليج، إيمليانو مارتينيز وبوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو، لإنجلترا بعد تسببهم في الأزمة التي نشبت أمام البرازيل.

كما سيفتقد المنتخب الأرجنتيني في مباراة الخميس، خدمات حارسه فرانكو أرماني للإصابة، حيث قرر المدرب سكالوني، استدعاء حارس بوكا جونيورز، أجوستين روسي. وكتب الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه على تويتر «التدريب المسائي تحت الأمطار. نضع الرتوش الأخيرة لمباراة الخميس أمام بوليفيا».

خوان موسو- ماركوس أكونيا- نيكولاس أوتاميندي- خيرمان بيزيلا- نائويل مولينا- آنخيل دي ماريا- لياندرو باريديس- رودريجو دي باول- إيزيكيل بالاسيوس- ليونيل ميسي- لاوتارو مارتينيز، ومع انتظار تحديد مصير مواجهة البرازيل، تحتل الأرجنتين، وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف البرازيل صاحبة الصدارة.