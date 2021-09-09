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جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة

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جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة

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أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء 11 محاولة تهريب لبضائع مختلفة ومتنوعة.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان الأربعاء، أنه تم الاشتباه 11 راكبا قادما من والكويت والإمارات وبتفتيش أمتعتهم الشخصية، تبين وجود 2008 قطع ملابس جاهزة جديدة وطائرة لاسلكية مفككة و8 بطاريات للطائرات اللاسلكية وتلسكوب و42 جهازا لقياس ضغط كهربائي و8 أجهزه طبية متنوعة و152 عبوة أدوية متنوعة و5098 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.

وأضافت أن التعويضات الجمركية المستحقة بلغت مليونا و675 ألفا و527 جنيها، مشيرة إلى أن أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الأحمر قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركي.

جمارك سفاجا
جمارك سفاجا
جمارك سفاجا

المصرى اليوم

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