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رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام

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رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام

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وجه الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس جميع منتسبي الجامعة بضرورة تلقي لقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وقال «زكي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ما أعلنته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن البيان الرابع اليوم الصادر عن الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة لإعداد متلقي اللقاح داخل جامعة قناه السويس بلغ ٨٤٠ متلقي بواقع ٢٤ أعضاء هيئة التدريس و٦٦٠ طالب و١٥٦ إدارى ليصبح العدد الإجمالي من منتسبى الجامعة ١٨٩٠ متلقى للقاح .

وأشار زكى مشيرا إلى أن هناك ٤ نقاط للتطعيم داخل الجامعة بالإدارة الطبية، كلية التجارة، كلية الطب ونقطة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرا على جميع منتسبيها.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع الطلاب- فوق ال١٨ عام- تم تطعيمهم باللقاح عند إجراء الكشف الطبي بصفة إجبارية،وأن الطلاب المستجدين تم إجراء التطعيم لهم بنقطة الإدارة الطبية مشيرا إلى أن احصائية الطلاب متلقي اللقاح باليوم الرابع بلغت ٦٦٠ طالب وطالبة بواقع ١٥٨ بنقطة الإدارة الطبيةو ١٢٥ بكلية التجارة، و٥٠ بكلية الطب و٣٢٧ بالنقطة المتحركة .

وتابعت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة معلنه عن تلقي ١٥٦ إداري اللقاح باليوم الرابع بواقع ٤٣ بنقطة الإدارة الطبية و٢ بكلية التجارة و٢٩ بكلية الطب و٨٢ بالنقطة المتحركة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة سمر فتحي أن تلقي اللقاح بالإدارة الطبية يتم داخل عيادات الكشف الطبي كما تتم عملية التسجيل والتفصيل بمكان واحد مشيره إلى أن الوحدة في يومها الرابع تلقت عضو هيئة تدريس و١٥٨ طالب وطالبة و٤٣ موظف بإجمالي ٢٠٢ متلقي للقاح .

وأضافت الدكتور عزه عطية نائب المدير العام للإدارة الطبية ومنسق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعة أن النقطة الثابته بكلية التجارة تلقت في يومها الرابع ١٣٨ متلقي للقاح من مختلف فئات منتسبي الجامعة ونقطة كلية الطب تلقت ٨٠ منتسب للكلية .

رئيس جامعة قناة السويس يؤكد :خلال أربع أيام فقط ١٨٩٠ متلقي للقاح كورونا بالجامعة

المصرى اليوم

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