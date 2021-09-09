أخبار عاجلة

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
إيران تنفي مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوء معاملتهم -
رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية -
«فاروس» توقع مذكرة تفاهم مع معهد نيوزيلندي لتبادل المعرفة والبحث العلمي -
جنرال أمريكي: مكالمات الجنرال ميلي مع الصين روتينية -
سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس -
بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟ -
خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج -
الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فينجادا: رفضت تدريب منتخب ..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

Print
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة فينجادا: رفضت تدريب منتخب ..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف البرتغالي فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم أنه رفض تدريب منتخب بسبب أحترامه لذاته وأن الاتفاق المسبق لقيادة اتحاد الكرة فقط.

وأوضح فينجادا خلال تصريحات تلفزيونية، أن البرتغالى كارلوس كيروش لديه سير ذاتيه قوية بسبب المشاركة الدولية مع معظم منتخبات العالم وقيادة أكبر الاندية الاوروبية .
وأشار فينجادا أنه عمل برفقة كيروش لمدة 10 سنوات في قيادة منتخب البرتغال والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عامًا.

واوضح :«كيروش لديه خبره كبيرة في عمل التدريب ولم يحتاج إلى المال ولكن بسبب العلاقة القوية التي تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب مصر».

وتابع :«المدرب البرتغالي سوف يحافظ على النظام داخل منتخب مصر حاليا لحين الانتهاء من مباريات ليبيا ثم يعمل على تطوير الاداء والطريقة .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا
ضياء السيد مدربًا عامًا
محمد شوقي مدربا
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط

جولة لوزير خارجية الكونغو الديموقراطية بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

جولة لوزير خارجية الكونغو الديموقراطية بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة