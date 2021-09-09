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كشف البرتغالي فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم أنه رفض تدريب منتخب مصر بسبب أحترامه لذاته وأن الاتفاق المسبق لقيادة اتحاد الكرة فقط.

وأوضح فينجادا خلال تصريحات تلفزيونية، أن البرتغالى كارلوس كيروش لديه سير ذاتيه قوية بسبب المشاركة الدولية مع معظم منتخبات العالم وقيادة أكبر الاندية الاوروبية .

وأشار فينجادا أنه عمل برفقة كيروش لمدة 10 سنوات في قيادة منتخب البرتغال والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عامًا.

واوضح :«كيروش لديه خبره كبيرة في عمل التدريب ولم يحتاج إلى المال ولكن بسبب العلاقة القوية التي تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب مصر».

وتابع :«المدرب البرتغالي سوف يحافظ على النظام داخل منتخب مصر حاليا لحين الانتهاء من مباريات ليبيا ثم يعمل على تطوير الاداء والطريقة .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى