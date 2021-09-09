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بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد

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بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد

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أكد الإعلامي مدحت شلبي مقدم برنامج مساء أون، أنه يحترم رابطة النقاد الرياضيين ونقابة الصحفيين ولم يقصد الإساءة لأحد من الأعضاء خلال حلقة أمس.

وأضاف شلبي أنه تواصل مع حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين وأوضح له ما كان يعنيه في حديثه خلال حلقة أمس كما نشر بيانًا رسميًا موجهًا إلى كافة الأعضاء.

كانت الرابطة قد أصدرت بيانًا ضد مدحت شلبي جاء فيه «يعرب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين عن أسفه الشديد من تلك الحالة المؤسفة، التي وصل إليها مقدم البرامج مدحت شلبى، والتى نرجو معها من السادة المسؤولين المحترمين بإعلام المصريين، وقنوات أون تايم سبورتس، مراجعة ظهوره على قنواتكم الموقرة، خاصة بعد عدم انضباط كلامه، وهجومه غير اللائق على النقاد والإعلاميين والعاملين بالمواقع الرياضية، دون أي سبب أو مبرر واضح، وهو أمر يثير الاندهاش والحيرة معه».

يذكر أن الأزمة جاءت في الحلقة الأولى لعودة شلبي من الإيقاف الذي عانى منه على خلفية صدامه مع جماهير النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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