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الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

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الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب الاردن : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

جى بي سي نيوز :- قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، ظهر الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة أحد المهربين وإلقاء القبض على إثنين آخرين، وبعد تفتيش منطقة التهريب تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

جي بي سي نيوز

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