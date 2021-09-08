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10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 10 وفيات و975 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10501 وفاة و804326 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.19 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الأربعاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12048 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 67 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 58 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 540 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 904 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 781777 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30596 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9474730 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6  بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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