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أمن الدولة تقرر الفصل بقضية الدخان في 29 من الشهر الحالي

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أمن الدولة تقرر الفصل بقضية الدخان في 29 من الشهر الحالي أمن الدولة تقرر الفصل بقضية الدخان في 29 من الشهر الحالي

جي بي سي نيوز :- قررت محكمة أمن الدولة تحديد يوم الأربعاء 29 من شهر أيلول الحالي، موعدا لإصدار الحكم الفصل بقضية التبغ، والتي تعرف بقضية الدخان.

وعقدت المحكمة، اليوم الأربعاء، جلسة علنية برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي للنظر في القضية، حيث استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.
وقررت المحكمة في ضوء فراغ أطراف الدعوى، وهم ممثل النيابة العامة، والمتهمون ووكلاء الدفاع عنهم من تقديم بيناتهم وطلباتهم ومرافعاتهم الختامية بحسب إجراءات وأدوار المحاكمة قانونا، تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في أوراق القضية كافة، ومشتملات ملف الدعوى بصورة نهائية وتحديد يوم الأربعاء 29 أيلول موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة، وإصدار القرار الفاصل بالقضية.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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