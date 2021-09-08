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: حوار ساخن بين المومني والناصر بعد احالة 1200 معلم من حملة الدبلوم .. شاهد

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فيديو : حوار ساخن بين المومني والناصر بعد احالة 1200 معلم من حملة الدبلوم .. شاهد : حوار ساخن بين المومني والناصر بعد احالة 1200 معلم من حملة الدبلوم .. شاهد

جى بي سي نيوز - : وقع سجال ساخن بين رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسة النائب بلال المومني ورئيس ديوان الخدمة سامح الناصر  خلال اجتماع عقدته اللجنة مؤخرا  ونوقشت فيه عدة قضايا بحضور وزير التربية محمد ابو قديس من ضمنها التعليم الوجاهي وبدل الفاقد التعليمي وتدريب 3000 معلم ومعلمة قبيل التحاقهم بالخدمة .

 وقد نشب السجال بين المومني والناصر بعد انهاء خدمات 1200 معلم ومعلمة من الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ولم يتمكنوا من الحصول على راتب تقاعدي لكونهم بلغوا السن القانوني ولم يكملوا اشتراكاتهم بالضمان ، حيث إنه تم تعيينهم بمكرمة ملكية منذ 10 سنوات  مراعاة لظروفهم وهم من حملة الدبلوم ... وقد هاجم المومني الناصر بسبب رده على كتاب من رئايس الوزراء يطلب فيه رأيه بقانونية التمديد لهم ، غير أن الناصر أجاب بأنهم استكملوا فترة التمديد لثلاث مرات وهو ما يسمح به القانون وأن اي تمديد آخر بحاجة الى تشريع ، وهو ما اغضب المومني واللجنة التي طلبت منه إعادة التمديد لهم فوقع هذا السجال  حيث رد سامح الناصر على هذه القضية بشرح مفصل مستشهدا بوزير التربية محمد ابو قديس  .

شارك في الحوارات عدد من أعضاء اللجنة وهم كل من النواب : بلال المومني ، عطا ابداح ، فايزة عضيبات ، روعة الغرابيللي ، محمد الصرايرة ، محمد ابو صعيليك، محمد المحارمة ، خالد الشلول ، محمد العبابنة ، زهير السعيدين وعبد الله المراعية .

شاهد السجال الساخن بين المومني  وسميح الناصر :  

:  المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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