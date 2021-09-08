تطوير صناعة الدواء في إفريقيا والرقي بالمنتج النهائي المصري في ورشة عمل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تنطلق فاعليات معرض فارماكونكس و المتخصص في الصناعات الدوائية مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة 3 -5 أكتوبر 2021.

تأتي النسخة الثامنة من المعرض هذا العام بالتعاون مع سلسلة المعارض العالمية CPHI وبمشاركة أكثر من 150 عارضًا من 15 دولة حول العالم، يغطون القطاعات الأساسية للتصنيع الدوائي منها المواد الخام والمواد الفعالة العامة، الآلات والمعدات والتكنولوجيا، تعبئة وتغليف الأدوية، الانتاج الحيوي للأدوية الحيوية معدات المختبرات وجميع جوانب سلسلة توريد الجرعات النهائية.

وقال مصطفى خليل، مدير المعارض " يعد قطاع الصناعات الدوائية واحدًا من أقدم القطاعات الاستراتيجية في مصر حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، كما تبنت سياسات تستهدف تطوير الأدوية في مراحل الصناعة المختلفة، وذلك على مستوى المواد الخام المستعملة في المستحضرات الطبية والكيماويات الأساسية والتصنيع والتعبئة وكذلك التسويق والبيع والتصدير"

وأضاف ان المعرض يهدف الي الربط ما بين كبار المشترين والمصنعين المحليين المتخصصين في مجال الأدوية بأهم الموردين المحليين والدوليين لخلق فرص شراكات تجارية جديدة تسهم في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للصناعات المحلية"

يستضيف المعرض هذا العام مؤتمرين متخصصين على مدار أيامه الثلاثة لمناقشة أحدث التقنيات والتحديات في الصناعة والتي تهدف الى تطوير صناعة الدواء في إفريقيا والرقي بالمنتج النهائي المصري للتنافس في الأسواق العالمية. بالاضافة إلى ورشة عمل عن الغرف النظيفة .

ومع تطور المعارض للتماشى مع احتياجات الشركات والسوق في ظل التحديات الحالية، سيوفر معرض فارماكونكس هذا العام العديد من فرص المشاركة الالكترونية بنظام "Hybrid"، وهو نظام يدمج بين المعرض والمؤتمر الواقعي والافتراضي معاً، إذ ستشارك عدة شركات عن بعد، وستطرح منتجات وحلول عبر خاصية الفيديو لتوفيرفرص التبادل التجاري الفعال، وإبرام صفقات تجارية، وتسهيل الأعمال.