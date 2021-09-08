جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب كمية حقن لعلاج خشونة المفاصل

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تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبى، مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة لتهريب عدد من الحقن الخاصة بخشونة المفاصل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على fly Dubai الرحلة القادمة من دبى اشتبه أحمداحمد محمد موسى مأمور اللجنة الجمركية في راكب أردنى الجنسية قادم من دبى نظرًا لإرتباكه.

تم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد احمد الخولى مأمور الفحص ومحمد توفيق مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام متماثلة داخل إحدى الحقائب.

وبالعرض على عبدالمجيد مصطفى، رئيس قسم التفتيش، قام بتكليف عمرو محمد مبروك وأحمد محمد شبل، مأموري الجمرك، بحضور ربيع أحمد مدير ادارة الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 98 حقنه خاصة لعلاج خشونة المفاصل مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة.

وقرر محمد يوسف عبدالنبي، مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفى يوسف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك وحرره محمد أيمن رئيس قسم الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.