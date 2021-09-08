أخبار عاجلة

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) -
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي -
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي -
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021» -
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ -
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر -
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: زوج السيدة المتوفية في مستشفى باربد رنيم ابو مسامح يتحدث للمدينة نيوز .. شاهد

Print
فيديو : زوج السيدة المتوفية في مستشفى باربد رنيم ابو مسامح يتحدث للمدينة نيوز .. شاهد : زوج السيدة المتوفية في مستشفى باربد رنيم ابو مسامح يتحدث للمدينة نيوز .. شاهد

جى بي سي نيوز   - :  قال مصدر مطلع إن تقرير الطب الشرعي المتعلق بالسيدة المرحومة رنيم ابو مسامح التي توفيت في مستشفى خاص في اربد جراء خطأ طبي وفق زوجها تم تسليمه للإدعاء العام لاجراء التحقيق بشأنه .

 وقال زوج السيدة محمد نواف ابو مسامح للمدينة نيوز إنه ادخل زوجته المستشفى المذكور في اربد لاجراء عملية تنظيفات بينما كانت زوجته حاملا في شهرها الخامس ، وبعد أن بشره الطبيب بأن أمورها جيدة وانه اجرى العملية  وعليه اخراجها ، وبينما كان يساعدها في ارتداء الملابس لاخراجها من المستشفى انتكست حالتها وبقيت فأعيدت الى غرفة الانعاش ساعتين ونصف الساعة ، ليتم اخباره بعد حوالي ساعتين ونصف بأنها توفيت .

 ويقول محمد إنه يريد معرفة ما جرى لزوجته التي دخلت المستشفى  وليس لديها اي مرض مهما صغر وأن دخولها كان لاجراء التنظيفات فقط ، ولكنني فوجئت بأن حالتها انتكست ولأعلم بأن طفلي ذا الخمسة شهور تم اخراجه في العملية مجزءا ، وأضاف بأن الطبيب نسي جزءا من الطفل في بطن المريضة وهذا  هو سبب وفاتها كما يقول في  في هذا الفيديو المسجل .

وتركت السيدة المرحومة طفلا وهذه صورته ويدعى نواف وله من العمر سنتان ، وتساءل بحرقة : أنا لا اريد شيئا اريد أخذ حق رنيم فقط .

 وختم بقوله : إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الطبيب وضد المستشفى وكذلك فعل ذوو السيدة المتوفاة .

في انتظار صدور نتيجة التحقيق في هذه القضية الانسانية المفجعة .

 تاليا لما يقوله زوج المرحومة  :

 وتاليا صورة طفلها سنتان  : 

 المصدر : المدينة نيوز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو

دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو

بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تطمئن جمهورها :«بقيت كويسة ورجعت الشغل» (فيديو)

بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تطمئن جمهورها :«بقيت كويسة ورجعت الشغل» (فيديو)

فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو

وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو