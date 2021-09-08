الكشف عن أسباب بيع ثالث أغني مليادير في العالم حصته في سلاسل كارفور

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باعت شركة Financière Agache القابضة التابعة للملياردير الفرنسي برنارد أرنو حصتها البالغة 5.5% في سلاسل سوبر ماركت كارفور على أساس 19 دولارًا للسهم، وذلك بإجمالي 850 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ثلث قيمتها وقت الشراء في 2007، أي أن أرنو خسر حوالي 1.7 مليار دولار من استثماره في هذه الصفقة.وفقا لمجلة فوربس.

يمثل البيع خسارة استثمارية نادرة لأرنو، الذي تضاعفت ثروته الصافية بمقدار ستة أضعاف منذ عام 2012، عندما كانت ثروته 29 مليار دولار, ويحتل قطب السلع الفرنسية الفاخرة، الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، المركز الثالث في قائمة فوربس لمليارديرات العالم، وتبلغ ثروته نحو 181.6 مليار دولار وفقا لاخر تصنيف في 5 سبتمبر2021 ، وفقًا لتقديرات فوربس.

وتصف مجلة Le Figaro الفرنسية قرار أرنو بالانسحاب من مجموعة كارفور بأنه "ليس مفاجئًا"، حيث بدأ ببيع حصص في المجموعة منذ عام 2019، عندما قام بنك Crédit Agricole وبنك Investment Bank ببيع نسبة 3.1% من رأس مال كارفور المحتفظ به لتغطية المعاملات المشتقة التي أبرمت مع مجموعة أرنو.

ويتسق هذا مع رغبة مجموعة Agache المملوكة لأرنو بإعادة توجيه استثماراتها نحو قطاعي الرفاهية والتكنولوجيا، بحسب المجلة الفرنسية.

وقد تمكن الفرنسي المخضرم مالك مجموعة LVMH الشهيرة التي تصل قيمتها السوقية لنحو 379.7 مليار دولار ، البالغ من العمر 72 عامًا، عبر مجموعة من القرارات والصفقات من الصعود من المركز 56 على قائمة فوربس في عام 2018، حتى أصبح احد المراكز الخمس الاولى خلال هذا العام.

وجاء جزء كبير من هذا النمو في ثروته، منذ ظهور جائحة كورونا، بفضل الارتفاع الكبير في سعر سهم مجموعة LVMH الفاخرة، التي يمتلك فيها حصة 47%.

وقد احتل أرنو القمة كأغنى شخص في العالم لمدة ستة أسابيع متفرقة خلال عام 2021، لتسجل ثروته الصافية ذروتها عند نحو 201 مليار دولار في أغسطس 2021، أي بزيادة قدرها 165% تقريبًا مقارنة بثروته التي بلغت حوالي 76 مليار دولار خلال فترة انهيار السوق في مارس 2020.