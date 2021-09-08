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لبنان.. مسؤولة أممية تستغرب "عدم مبالاة" المسؤولين بحالة الشعب

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لبنان.. مسؤولة أممية تستغرب "عدم مبالاة" المسؤولين بحالة الشعب لبنان.. مسؤولة أممية تستغرب "عدم مبالاة" المسؤولين بحالة الشعب

جي بي سي نيوز :- أعربت مسؤولة أممية، السبت، عن استغرابها من "عدم مبالاة" المسؤولين اللبنانيين بحالة الشعب في البلاد الذي يعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

جاء ذلك وفق الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال لقائها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في بلدة الديمان (شمال) بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت فرونتسكا، إنها " تستغرب من عدم مبالاة المسؤولين بحالة الشعب الذي يعاني جراء الوضع المعيشي الصعب".

ونقلت الوكالة عن الراعي إشادته "بالمبادرات التي تقوم بها الأمم المتحدة تجاه لبنان"، معربا عن أمله " بالمزيد من الدعم ليتمكن المواطن اللبناني من الصمود في وجه الازمات التي يعيشها".

وبعد اللقاء أشارت فرونتسكا في تصريح للصحافيين، إلى "حاجة لبنان لحلول عاجلة وخاصة تشكيل "، مؤكدة أن الأمم المتحدة "ستواصل دعم لبنان" وفق ذات المصدر.

وجراء خلافات سياسية يعجز المسؤولون اللبنانيون عن تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من عام، لتضع حداً للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية طاحنة أدت الى انهيار مالي وفقدان الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلاً عن ارتفاع قياسي في معدلات الفقر والبطالة.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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