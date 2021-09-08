الطب الشرعي يسلم تقريره للإدعاء العام بعد وفاة مريضة في إربد

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جى بي سي نيوز :- أفاد رئيس مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال، الدكتور علي شوتر، أنه جرى تسليم تقرير إلى المدعي العام بعد وفاة مريضة في أحد المستشفيات في محافظة إربد شمالي البلاد.

وأشار شوتر مساء الثلاثاء، أن المركز قام بمعاينة وتشريح جثة مريضة لقيت حتفها أثناء العلاج لمعرفة أسباب الوفاة حيث تم إجراء التحاليل اللازمة لغرض التثبت إن كانت الوفاة قد كانت بسبب خطأ طبي أم لا ، وفق هلا اخبار .

ولم يفصح شوتر عن تفاصيل التقرير، معللا بأن التحقيق جار من قبل القضاء الذي سيصدر حكمه بعد الاطلاع على التفاصيل كافة.

وكانت محافظة إربد شهدت احتجاج عدد من ذوي فتاة توفيت داخل إحدى المستشفيات للمطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.

وقال المحتجون إن الفتاة أدخلت المستشفى وتوفيت نتيجة "خطأ طبي"، حيث تم تحويلها إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.