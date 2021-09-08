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تعرف على الذهب في وعالميا صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

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تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 تعرف على الذهب في وعالميا صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

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شهد سعر الذهب، صباح الأربعاء، 8 سبتمبر 2021، حالة من التذبذب فى نطاق ضيق حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى بداية التداول ارتفاعا طفيفا، ولكنها مالبثت أن انخفضت مرة ثانية بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، بينما استقرت أسعار الذهب فى عند الأسعار التى حققتها مساء الثلاثاء حيث انخفضت بقيمة تصل إلى 6 جنيهات .

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 886 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 784 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 671 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6272 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، خلال الدورة الاسيوية بنسبة 0.04% للعقود الأجلة تسليم ديسمبر، بعدما بانخفضت مساء الثلاثاء بنسبة 1.86%، لتظل أقل من حاجز 1800 دولار للأوقية، وتداولت العقود الآجلة صباح اليوم عند 1799.25 دولارا وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1793.70 دولارا، والمقاومة على 1836.90 دولارا، ولكن تراجعت أسعار الذهب، بعد عدة ساعات التداول عن الارتفاع بفعل قوة مؤشر الدولار والذى ارتفع منذ بداية التداول اليوم، بنسبة، 0.03 % ومازال يصعد، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.80 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,796.05 $ .

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المصرى اليوم

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