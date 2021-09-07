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وزير التعليم: الفصل الدراسي يتكلف نصف مليون جنيه

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وزير التعليم: الفصل الدراسي يتكلف نصف مليون جنيه وزير التعليم: الفصل الدراسي يتكلف نصف مليون جنيه

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن صورة تطوير التعليم معقدة منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، مضيفا: «منذ اليوم الأول يوجد عجز في المباني المدرسية حيث ينقصنا 250 ألف فصل، وهذا عدد هائل خاصة وأن الفصل يتكلف نصف مليون جنيه، والرقم المجمل لتوفير الفصول سيتكلف 100 مليار جنيه».

وأضاف شوقي، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أنه واجه منذ بداية عمله فكرة المناهج غير المبنية بشكل يتناسب مع العصر والثقافة التي ترسخت لمدد طويلة عن طريقة التعليم والامتحانات، إضافة إلى العجز في المعلمين وسوء توزيع ونقص في تدريب المعلمين.

وتابع: «واجهنا حوكمة المدارس الخاصة وعدم ربط التعليم الفني بسوء العمل ومستوى الجودة، وتعدد أنواع التعليم وقيمة الشهادة أمام دول العالم»، مشيرا إلى أن موقعنا على الجدول العالمي والتصنيفات يتقدم، حيث تقدمنا 30 أو 40 مركز ومستمرون في العمل.

المصرى اليوم

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