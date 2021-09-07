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الكشف عن مجلس أمناء سينماتك «جيمناب» بمهرجان فينيسيا

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الكشف عن مجلس أمناء سينماتك «جيمناب» بمهرجان فينيسيا الكشف عن مجلس أمناء سينماتك «جيمناب» بمهرجان فينيسيا

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في حفل استقبال أقيم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالتعاون مع مركز السينما العربية، كشفت جيميناي أفريقيا عن أعضاء مجلس الأمناء لبرنامج «السينماتك» وهو البرنامج الأول في العالم الذي يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي للارتقاء بصناعة الأفلام عن طريق ريادة الأعمال.

ويضم مجلس الأمناء نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والإعلامية ريا أبي راشد، والنجمتان هند صبري وشيرين رضا، والمخرج مروان حامد، ومدير التصوير أحمد المرسي، والمنتج تامر مرتضى، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لـمهرجان الجونة السينمائي.
وسوف يقوم مجلس أمناء سينماتك بالتعاون مع جيميناي أفريقيا بوضع الرؤية والاستراتيجية للبرنامج بما يتناسب مع التوجهات التكنولوجية العالمية في صناعة السينما. كما سيقوم بتسليط الضوء على المشاكل الأكثر تأثيراً على الصناعة ووضع تصور لكيفية دمج أفكار رواد الأعمال لحل هذه المشاكل.
وكان عدلي توما قد نظم حفل الافتتاح تحت مظلة مشاركته
ضمن مهرجان فينيسيا والقى محاضرة في حلقة نقاشية نظمها مركز السينما العربية تحت عنوان «الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي»،

المصرى اليوم

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