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لميس الحديدي: «الطرق الجديدة غيرت شكل البلد.. بروح من أكتوبر لمصر الجديدة في نص ساعة»

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لميس الحديدي: «الطرق الجديدة غيرت شكل البلد.. بروح من أكتوبر لمصر الجديدة في نص ساعة» لميس الحديدي: «الطرق الجديدة غيرت شكل البلد.. بروح من أكتوبر لمصر الجديدة في نص ساعة»

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة تقوم بجهد دؤؤوب لتطوير البنية التحتية دعمًا لجذب المستثمرين في إطار مرحلة التشغيل، مشددة على أن عملية التطوير التي تقوم بها الدولة بخطى ثابتة في مجال الموانئ يوازيها جهد مستمر في تطوير الطرق الداخلية بالبلاد.

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن منظومة وشبكة الطرق شهد عمليات تطوير بشكل كبير جدًا، موضحة: «أي حد مسافر على الطرق أو ينتقل من مدينة لأخرى سيلمس هذه التغيرات وهذا الكم من التطوير».

وتابعت: «أنا شخصيًا كان عندي كذا مشوار من مدينة 6 أكتوبر حتى الجديدة، ولمست ده بنفسي والصراحة أصبح هناك محاور مرورية تقلص المدة التي كنا نستغرقها في التحرك إلى نصف ساعة في مقابل ساعة ونصف في السابق، وهذا يعني أن منظومة الطرق الجديدة غيرت شكل البلد».

وأشارت الحديدي إلى أن هذه النقلة النوعية في شبكة المواصلات تسهم بشكل كبير في تغيير الحياة سواء من ناحية الوقت أو استهلاك البنزين وسرعة إنجاز العمل، وذلك عبر جهد من شركات الدولة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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